Πιτίνο: «Ευλογημένος που είμαι στον Παναθηναϊκό, μοναδικός ο Καλάθης»

Ενθουσιασμένος από το πόσο ιδανικά εκπληρώθηκε το πλάνο που είχε καταστρώσει πριν το παιχνίδι εμφανίστηκε ο Ρικ Πιτίνο μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Ντέζιο. Ο hall of famer προπονητής των «πράσινων» στάθηκε στην τακτική που χρησιμοποίησε η ομάδα του για να καταφέρει να πάρει την τεράστια νίκη στην Ιταλία, ενώ αποθέωσε – όπως ήταν λογικό – τον Νικ Καλάθη για την απίθανη εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Ο Ρικ Πιτίνο εξήγησε πως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είναι… μοναδικός στο είδος του, ενώ παράλληλα αποθέωσε τους «πράσινους» και κυρίως τον κόσμο τους. Ο 66χρονος τεχνικός υπογράμμισε πως οι έξι μήνες που βρίσκεται στο «τριφύλλι», αποτελούν ευλογία και είναι από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην… τρέλα του κόσμου του Παναθηναϊκού για την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρικ Πιτίνο…

«Αυτό που ελπίζει κάθε προπονητής, είναι σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα να γίνεται η ομάδα του καλύτερη. Αυτό είναι το θέμα και με τη δική μας ομάδα. Απόψε στη στρατηγική μας ξέραμε πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά επιθετική ομάδα και θέλαμε να τους αναγκάσουμε να κάνουν λάθη, πιέζοντας τον Τζέιμς. Θέλαμε επίσης να βγάλουμε τον Καλάθη από τη θέση του point guard, για να μπορούμε να τον έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Κάνοντας αυτό, ο Καλάθης μπορούσε να παίξει 39 λεπτά, να σκοράρει 27 πόντους, να έχει 14 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Αυτό έγινε γιατί σε άλλα παιχνίδια πρέπει να οργανώνει την επίθεση και να μαρκάρει το αντίπαλο γκαρντ. Αυτό του κοστίζει πολλή ενέργεια. Σήμερα όλη η ομάδα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ αλλά έπαιξαν και με εξαιρετική πνευματική οξυδέρκεια για αυτό το παιχνίδι από την αρχή».

Στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψατε 23 βολές αλλά στο δεύτερο μόλις 4 βολές. Τι είπατε στους παίκτες σας για αυτό;

«Η τεχνική ποινή μας πλήγωσε και άλλαξε το μομέντουμ. Ο Ντεσόν έφτασε στα δυο φάουλ και μπήκε ένα παιδί που προερχόταν από τραυματισμό και δεν μπορούσε να είναι έτοιμος. Αυτός μας πλήγωσε. Τα φάουλ για εμάς δεν ήταν πρόβλημα, δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρό πρόβλημα με τα φάουλ. Θέλαμε να παίξουμε σκληρή άμυνα απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή επιθετικά».

Πως είναι να κοουτσάρετε δυο παίκτες σαν τον Λάνγκφορντ και τον Κιλπάτρικ; Στο πρώτο ημίχρονο είχαν «σιγήσει» αλλά στο δεύτερο έκαναν εξαιρετική δουλειά…

«Ζήτησα από τον Λάνγκφορντ να αλλάξει λίγο το παιχνίδι του για εμένα σήμερα. Συνήθως παίζει one on one, θέλει να κάνει fade away σουτ. Του είπα, δεν θέλω να το κάνεις αυτό, θέλω να πηγαίνεις στη γραμμή των βολών. Δεν θέλω να χορεύεις στο παρκέ, θέλω να πιάσεις τη μπάλα, να βάλεις το κεφάλι κάτω και να μπεις στη ρακέτα. Έφτιαξε μερικές εκπληκτικές φάσεις για εμάς. Για έναν πολύπειρο παίκτη, το να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του αμέσως μόλις το ζητήσει ο προπονητής, δείχνει ένα σπάνιο ταλέντο…»

Ήταν το πλάνο σας να έχετε τον Καλάθη για 39 λεπτά ή συνέβη γιατί δεν είχατε κάποια αντίστοιχη εναλλακτική; Είχατε μεγάλους παίκτες υπό τις οδηγίες σας στην καριέρα σας, αλλά απόψε ο Καλάθης έδειξε το ταλέντο του…

«Πιστεύω πως έπρεπε να τον έχουμε σε όλο το παιχνίδι για να κερδίσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αν τον είχαμε στη θέση του point guard όταν παίζαμε άμυνα. Αν το έκανε αυτό, θα έχανε σε ενέργεια. Ξέραμε πως αν τον έχουμε σε όλο το παιχνίδι, αν δεν ήταν στη θέση «1» στην άμυνα. Είδατε ότι όταν έμεναν δυο λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού, ήταν γεμάτος ενέργεια».

Υπάρχει κάποιος μεγάλος παίκτης από αυτούς που έχετε συναντήσει στην καριέρα σας που να σας τον θυμίζει ο Καλάθης;

«Το σκέφτηκα αυτό ότι θα με ρωτήσετε…. Έχω κοουτσάρει απέναντι σε σπουδαία γκαρντ, τον Μάτζικ Τζόνσον, τον Αζάια Τόμας, τον Άλεν Άιβερσον αλλά δεν μου θυμίζει κάποιον. Ο Καλάθης έχει ένα μοναδικό ταλέντο. Είναι ψηλός, αλλάζει ταχύτητα, έχει εξαιρετικό φλόουτερ, έχει εξαιρετική οπτική στο παρκέ. Κανένας από αυτούς, που ήταν εξαιρετικοί στο ΝΒΑ, δεν είχαν τέλειο φλόουτερ. Ο Τζον Στόκτον, και άλλοι, δεν είχαν τέτοιο φλόουτερ. Στην Ευρωλίγκα, χρειάζεται να έχεις τέλειο φλόουτερ».

Σας θυμίζει τον Στιβ Νας;

«Όχι ιδιαίτερα, αν και αυτό είναι ένα μεγάλο κοπλιμέντο. Θα πω στον Νικ για αυτό το κοπλιμέντο. Πιθανότατα από όλους τους παίκτες που ανέφερα, θα συμφωνούσα με αυτό. Αλλά είναι μοναδικός, διαφορετικός. Λίγοι παίκτες θα μπορούσαν να παίξουν για 39 λεπτά. Αυτό με εντυπωσιάζει περισσότερο.

Ο άλλος παίκτης που για εμάς, είναι ο αφανής ήρωας για την ομάδα μας, από την ημέρα που ανέλαβα την ομάδα, κάθε ημέρα, κάθε λεπτό που περνάει, για εμάς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Μιλάω για τον Ντεσόν Τόμας. Στο πρώτο ημίχρονο, υπήρξε μια λάθος απόφαση με την τεχνική ποινή που χρεώθηκε. Ήξερα όμως πως στο δεύτερο ημίχρονο θα βγει και θα είναι εξαιρετικός. Ο Ντεσόν Τόμας για εμένα, είναι από τους πιο υποτιμημένους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Για εμένα είναι ένας από τους λόγους που έχουμε έξι σερί νίκες και παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ.

Και κάτι ακόμα. Μιλώντας για τον Καλάθη, είδατε πόσα λεπτά έπαιξε. Έκανε μόλις δυο λάθη. Το ένα ήταν σε μια άμυνα που τον αντιμετώπισαν εξαιρετικά, αλλά δείτε και την πάσα που έκανε πίσω από την πλάτη όταν φύγαμε στο ανοικτό γήπεδο. Για να βγει η φάση, πέρασε τη μπάλα από τη… μύτη της βελόνας».

Τι πιστεύετε για τον κόσμο του Παναθηναϊκού; Καμία ομάδα δεν έχει φέρει τόσο κόσμο στο Μιλάνο, ήταν πάνω από 400 και ήταν σαν παίζατε εντός. Ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη για να σας στηρίξουν. Περιμένατε κάτι τέτοιο όταν αναλάβατε αυτή τη δουλειά;

«Όταν με κάλεσαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Κρις Γουάλας τζένεραλ μάνατζερ των Γκρίζλις, ήταν δικός μου μάνατζερ στους Σέλτικς, μου τηλεφώνησε και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να κοουτσάρω τον Παναθηναϊκό. Του είπα πως δεν είναι μια δουλειά στην οποία είμαι συνηθισμένος και μου απάντησε πως οι οπαδοί τους είναι σαν αυτούς του Κεντάκι που έχουν πάρει... αναβολικά. Έχω δει πράγματα στην Ελλάδα που δεν τα έχω δει ξανά στη ζωή μου και στα 43 χρόνια που κοουτσάρω. Από τους οπαδούς, από τους αντιπάλους, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου... Όταν πήγαμε σε ένα νησί να παίξουμε, οπαδοί του Παναθηναϊκού μπήκαν μπροστά στο λεωφορείο σε έναν δρόμο. Αν ήμουν στη Νέα Υόρκη θα πίστευα πως ήταν ληστεία, αλλά αυτοί σταμάτησαν το λεωφορείο στη μέση του δρόμου κι άρχισαν να τραγουδάνε και να φωνάζουν. Σάστισα και ρώτησα τον Μάνο Παπαδόπουλο, τι συμβαίνει; Μου εξήγησε πως είναι οι οπαδοί μας και τραγουδάνε τον ύμνο της ομάδας. Πριν λίγο καιρό, ήρθαν κάποιοι από την Ελλάδα, τη Γερμανία και το Λονδίνο στο Τελ Αβίβ χωρίς να έχουν καν εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι χάλασαν τόσα λεφτά και είχαν έρθει εκεί χωρίς καν να έχουν εισιτήρια. Ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας κανόνισε με τους ανθρώπους της Μακάμπι για να μπουν στο γήπεδο. Είναι φανταστικοί άνθρωποι, είναι απίστευτοι για εμάς και για την ομάδα. Είναι φανταστικοί και για την ίδια την Ευρωλίγκα. Για εμένα, η στιγμή που ήρθα εδώ τα Χριστούγεννα και οι έξι μήνες που έχω περάσει κοουτσάροντας τον Παναθηναϊκό, είναι ευλογία. Από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Τέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, πρόσθεσε:

«Δυο πράγματα με απογοήτευσαν απόψε. Φόρεσα το Τζιόρτζιο Αρμάνι κοστούμι μου και ήλπιζα να συναντήσω τον κύριο Αρμάνι, δεν πιστεύω ότι δεν ήταν εδώ! Το δεύτερο πράγμα, είναι πως περίμενα να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ομάδες της Ευρωλίγκας στην Ιταλία. Όχι μία. Περίμενα μια στην ακτή Αμάλφι, μια στη Ρώμη ή τη Σιένα και μια εδώ. Άρα ας το κάνουμε. Ας χαλάσετε μερικά από τα λεφτά που χαλάτε στο ποδόσφαιρο και ας φτιάξετε ομάδες της Euroleague στην Ιταλία».