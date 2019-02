Ολυμπιακός: Στο Λιμάνι και επίσημα ο Ουέμπερ

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μπριάντε Αλεξάντερ Ουέμπερ. Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ντέιβιντ Μπλατ. Με τις ικανότητές του στην οργάνωση του παιχνιδιού, αλλά και στην άμυνα, θα προσφέρει λύσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, Μπριάντε Αλεξάντερ Γουέμπερ.

Το Who is Who

Γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 1992 στο Chesapeake της Virginia και έχει ύψος 1.88μ.

Στο κολλέγιο αγωνίστηκε στους VCU Rams. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα την σεζόν 2015-16 στην D-League με τους Sioux Falls Skyforce. Τον Μάρτιο του 2016 υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Memphis Grizzlies και έκανε το ντεμπούτο του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ το ίδιο βράδυ! Στις 10 Απριλίου του 2016 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Miami Heat, από τους οποίους αποχώρησε στις 22 Οκτωβρίου του 2016.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2016-17 επέστρεψε στην D-League και τους Sioux Falls Skyforce, όμως, τον Φεβρουάριο "πάλεψε" και πάλι για μια θέση στο ΝΒΑ και υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο με τους Golden State Warriors. Τρεις μέρες μετά την συγκεκριμένη συμφωνία, βρέθηκε στους Santa Cruz Warriors (D-League), ενώ επέστρεψε στους Γουόριος στις 21 Φεβρουάριου. Και πάλι, όμως, δεν μπόρεσε να "στεριώσει". Στις 27 Φεβρουαρίου του 2017 υπέγραψε νέα 10ήμερη συμφωνία, αυτή την φορά με τους Charlotte Hornets, από όπου αποχώρησε στις 28 Ιουλίου του 2017.

Το ξεκίνημα της σεζόν 2017-18 τον βρήκε στους Χιούστον Ρόκετς, με τους οποίους έλυσε την συνεργασία του τον Ιανουάριο του 2018 και φόρεσε τη φανέλα των Sioux Falls Skyforce. Τον Μάρτη έκανε ένα ακόμη come back στο ΝΒΑ με τους Memphis Grizzlies, όμως, τον Οκτώβρη που μας πέρασε επέστρεψε ξανά στους Sioux Falls Skyforce.

Τα στατιστικά του (2018-19)

Σε 21 αγώνες έχει μέσο όρο 15.1 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 6.2 ασίστ και 2.9 κλεψίματα.

Ατομικές διακρίσεις

Μέλος της δεύτερης ομάδας του All-NBA D-League (2017)

Κορυφαίος αμυντικός παίκτης της D-League (2017, 2018)

Στο κολλέγιο είχε αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός παίκτης της χρονιάς (2013, 2014, 2015)

Στο NCAA είχε αναδειχθεί πρώτος στα κλεψίματα (2014)».