Το Game of Thrones «φτιάχνει»… πρωταθλητές Ευρώπης!

Η εξομολόγηση άσου της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σειρά Game of Thrones και πως αυτή τον βοήθησε στο να φτάσει στην κατάκτηση της Euroleague!

Μερικά πράγματα είναι δύσκολο να τα εξηγήσει κανείς, αν δεν τα ζήσει. Όπως για παράδειγμα το πως μπορεί μια σειρά να σε βοηθήσει να καταπολεμήσεις το άγχος, την αϋπνία και να ανεβάσεις το επίπεδό σου στο παρκέ. Τόσο, που να φτάσεις ακόμα και στην κατάκτηση της Euroleague.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φαμπιάν Κοζέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος γκαρντ στο blog που διατηρεί στην ιστοσελίδα της Euroleague, αποκάλυψε πως το Game of Thrones τον βοήθησε να χαλαρώσει στη διάρκεια του περσινού Final Four, καταπολέμησε μάλιστα το πρόβλημα που είχε με τον ύπνο λόγω άγχους και κατάφερε να αποδώσει όπως περίμενε ο Πάμπλο Λάσο για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

«Το Game of Thrones είναι η αγαπημένη μου τηλεοπτική σειρά και η τελευταία σεζόν θα βγει τον Απρίλιο. Ανυπομονώ. Θα είναι έξι με επτά επεισόδια διάρκειας 90 λεπτών. Θα είναι σαν ταινία", έγραψε μεταξύ άλλων ο Φαμπιέν Κοζέρ, ενώ σημείωσε επίσης πως "κατά την διάρκεια του Final Four της περσινής σεζόν, ήμουν τόσο πολύ αγχωμένος που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, οπότε έβλεπα σειρές όπως το Game of Thones, οι οποίες σε βοηθούν να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όλοι στην ομάδα το παρακολουθούν. Ο τελευταίος (σ.σ. που άρχισε να το παρακολουθεί) ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο. Είναι στην πέμπτη σεζόν. Όταν μου είπε πως δεν το έβλεπε, τον πίεσα για να το παρακολουθήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Κοζέρ.