Πήρε «πρώην» του Κοροίβου η Γκραν Κανάρια

Ένας παίκτης με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Κόροιβο Αμαλιάδας αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της «σταχτοπούτας» της Euroleague, Γκραν Κανάρια. Η ομάδα λοιπόν του Βίκτορ Γκαρσία θα δυναμώσει την περιφέρειά της με τον Τζος Μάτζετ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ατζέντη του ο Μάτζετ θα συνεχίζει την καριέρα του στην Γκραν Κανάρια αγωνιζόμενος σε ACB και Euroleague. Ο 29χρονος άσος ο οποίος έχει πέρασμα από το ΝΒΑ και τους Ατλάντα Χοκς, καθώς και από τον Κόροιβο Αμαλιάδας την σεζόν 2014-15, μέχρι πρότινος βρισκόταν στην Τσεντεβίτα.

Με τους Κροάτες είχε 6 πόντους και 5,3 ριμπάουντ σε 3 ματς στο Eurocup.

Very excited to announce that my favorite playmaker, and former @ATLHawks PG @joshmagette will be joining @EuroLeague and @ACBCOM club Gran Canaria!!! pic.twitter.com/U8waljfu6n