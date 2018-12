Euroleague: Πλήγμα με Μπούκερ στη Μπάγερν

Ισχυρό πλήγμα για τη Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να χάνουν για τις επόμενες εβδομάδες τον βασικό τους σέντερ, Ντέβιν Μπούκερ!

Ο 27χρονος Αμερικανός, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και έτσι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, μέχρι να το ξεπεράσει πλήρως, δημιουργώντας πρόβλημα στην γραμμή ψηλών της Μπάγερν.

Devin Booker fehlt den Bayern-Basketballern aufgrund einer Sprunggelenksverletzung für mehrere Wochen. Get well soon, @DevinBooker31! Alle Infos: ? https://t.co/D3BhVFVVw0 pic.twitter.com/Gkf8MGi4WO