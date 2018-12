Απίστευτο: Ναζιστικό μήνυμα για τη Μακάμπι στην Τουρκία! (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Νταρουσάφακα, στην Κωνσταντινούπολη, με τους παίκτες της «ομάδας του λαού» να μην τυγχάνουν και της καλύτερης υποδοχής στην Τουρκία.

Ο Τζέικ Κοέν, πρώην παίκτης του Άρη και νυν της Μακάμπι, ανέβασε στη σελίδα του, στο Twitter μια φωτογραφία από το ξενοδοχείο, όπου διαμένει η ομάδα του, στην οποία φαίνεται ένα χαρτί κολλημένο σε τζάμι στο ξενοδοχείο, το οποίο έγραφε στα γερμανικά: «Η δουλειά θα σας ελευθερώσει».

Αυτή τη φράση χρησιμοποιούσαν οι Ναζί κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να «καλωσορίσουν» τους σκλάβους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs