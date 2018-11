Euroleague: Έτσι βγήκε ΞΑΝΑ ο Σβεντ MVP (vid)

Ο Αλεξέι Σβεντ έκανε σπουδαία πράγματα αυτή τη βδομάδα. Αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής της διαβολοβδομάδας της Euroleague και λίγες ώρες αργότερα πήρε και τον δεύτερο τίτλο καθώς ήταν καθοριστικός στη μεγάλη νίκη της Χίμκι μέσα στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις.

Ο Ρώσος σταρ μέτρησε 25 πόντους, 10 ασίστ και 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

1 Week

2 Rounds

1 MVP@Shved23 wins his second MVP award in 48 hours ? pic.twitter.com/I1T1D46LjA