Euroleague: Επίσημη διαμαρτυρία από την Ζαλγκίρις! (video)

Στο χτεσινό παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με τη Ζαλγκίρις στη Μόσχα, λίγο πριν μπει η αναμέτρηση στο τελευταίο λεπτό, οι Λιθουανοί βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 81-84 και είχαν την κατοχή, όταν το χρονόμετρο της επίθεσής τους, από τα 18 πήγε στα 13 δευτερόλεπτα!

Η επίθεση κατέληξε σε παράβαση 24’’ από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που τελικά ηττήθηκε στην παράταση από τους Ρώσους. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη η ομάδα του Κάουνας αποφάσισε να κινηθεί για τη δικαίωσή της.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντόνατας Ουρμπόνας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η Ζαλγκίρις κατέθεσε έγγραφη διαμαρτυρία στην Euroleague, για τη συγκεκριμένη φάση!

According to sources, Zalgiris sent a complaint to Euroleague regarding 5 seconds theft in Moscow. Zalgiris didn't protest about the clock issues 15 minutes after the L, so the only possible outcome might be a fine for CSKA Moscow.