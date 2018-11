Ζαλγκίρις: Πλήγμα με Γιανκούνας!

Πρόβλημα με του Παούλιους Γιανκούνας στη Ζαλγκίρις! Ο 34χρονος πάουερ φόργουορντ, τραυματίστηκε στην χτεσινή προπόνηση της ομάδας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο αρχηγός της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα χάσει σίγουρα τις αναμετρήσεις με ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21/11, εκτός) και Χίμκι (23/11, εντός), ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να δώσει το παρών, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στις 29/11.

#Zalgiris is already on the way to #Moscow, but will unfortunately miss @P_Jankunas13. The captain suffered a torn pelvis muscle during practice yesterday and will be sidelined for a couple of weeks. ? pic.twitter.com/fXY7malcqb