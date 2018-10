Ο Πρίντεζης κάρφωσε στα μούτρα του Τάιους! (vid)

Ο Άλεξ Τάιους φημίζεται κυρίως για δύο λόγους. Για την αθλητικότητα και την πολύ καλή του άμυνα. Απέναντί του πολλοί τύποι φοβήθηκαν να πάνε στα ίσια. Ο Πρίντεζης πάλι όχι.

Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού έβαλε το κορμί του στη «φωτιά», έσπρωξε και στο τέλος εκεί που όλοι θα περίμεναν να κάνει το γνωστό πεταχτάρι σηκώθηκε στα ψηλά και κάρφωσε με δύναμη.

Ναι, στη μούρη του Τάιους όλα αυτά.

