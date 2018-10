Στη Φενέρ και επίσημα ο Γκριν

Στη Φενέρμπαχτσε θα αγωνίζεται και επίσημα ο Έρικ Γκριν. Ο Αμερικανός γκαρντ (που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό) θα κληθεί να καλύψει το κενό του Τάιλερ Ένις που θα χάσει τη σεζόν μετά τον φρικιαστικό τραυματισμό που υπέστη.

Ο Γκριν μετά τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε με επιτυχία στη Βαλένθια και στην Euroleague. Με τις «νυχτερίδες» είχε 14,4 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 24:35 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στην διοργάνωση το 2017-18.

