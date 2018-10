Ετοιμάζεται για… εκκίνηση η Ευρωλίγκα! (pic)

Σε μια βδομάδα και συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, που αναμένεται και φέτος να καθηλώσει τα βλέμματα όλων.

Η διοργανώτρια αρχή φρόντισε να βάλει από νωρίς, στο κλίμα τους απανταχού… μπασκετόφιλους, με μια ιδιαίτερα έξυπνη ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter.

Σε αυτή, απεικονίζονται 16… μονοθέσια, με οδηγούς ένα παίκτη από την κάθε ομάδα, που συμμετέχει στο θεσμό. Τον Παναθηναϊκό εκπροσωπεί ο Νικ Καλάθης.

Start your engines...?



1 week to go!#GameON pic.twitter.com/ts1LuMh0ug