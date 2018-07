Φωτιά – Euroleague: «Οι σκέψεις είναι στην Ελλάδα» (photo)

Όλη η Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εθνική τραγωδία με τις φονικές πυρκαγιές της Αττικής. Η Euroleague έστειλε μήνυμα στήριξης στους πληγέντες, μέσω social media γράφοντας σχετικά: «Οι σκέψεις και η συμπαράσταση της Euroleague είναι με όσους έχουν επηρεαστεί στην Ελλάδα».

The thoughts and sympathies of EuroLeague are with all those currently affected in Greece. ?? ?