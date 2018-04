Έξαλλη Ζαλγκίρις με τις βολές στο ΣΕΦ!

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία του game 2 στο ΣΕΦ έχει η Ζαλγκίρις που μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έγραψε στα social media: «Το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με σκορ Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 17-15. Απίστευτη διαφορά στις βολές: Ο Ολυμπιακός έχει 11, η ομάδα από το Κάουνας 0».

Ενδεικτικό του εκνευρισμού των Λιθουανών ήταν και αντίδραση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατά τη διάρκεια του αγώνα που φώναζε προς τον πάγκο του: «Ο Πουκλ τα σφυρίζει όλα».

First quarter ends with the score @olympiacosbc - #Zalgiris 17:15. Amazing difference in FT shooting: #Olympiacos 11 attempts, #Kaunas team - 0.#ManoKomanda #MyTeam @EuroLeague #OLYZAL pic.twitter.com/Z4ZiHXwksx