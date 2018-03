To «αιώνιο» ντέρμπι Παναθηναϊκός Superfoods - Ολυμπιακός για την EuroLeague είναι μόνο στη Nova!

To «αιώνιο» ντέρμπι Παναθηναϊκός Superfoods - Ολυμπιακός παίζει μόνο στο γήπεδο των καναλιών Novasports! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, την Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 21:15, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά από το Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr την αναμέτρηση των «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης» για την 24η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ, της EuroLeague.

Τα αθλητικά κανάλια της Nova, με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα, θα βάλουν όλους τους συνδρομητές, στο κλίμα του μεγάλου αγώνα από αύριο Πέμπτη 1η Μαρτίου στις 17:30 με την εκπομπή «Live Now» που θα βγει από το στούντιο της Nova στην Κάντζα και μεταδοθεί από το Novasports24HD, το Nova Go αλλά και μέσω των social media (Facebook,YouTube & WEB TV) του www.novasports.gr. Η Δώρα Παντέλη και ο Χρήστος Καούρης θα μεταφέρουν όλη την επικαιρότητα, τα τελευταία νέα και τις συνεντεύξεις προπονητών και παικτών από τους «αιώνιους» αντιπάλους. Ο Χρήστος Καούρης θα μεταφέρει στους φίλους του μπάσκετ, όλα όσα ειπώθηκαν στην μεσημεριανή συνέντευξη του Παναθηναϊκού Superfoods (θα μεταδοθεί στις 13:00-13:30 μέσω του Novasports24HD και Facebook, YouTube και WebTV του www.Novasports.gr) ενώ σε απευθείας σύνδεση με το ΣΕΦ (περίπου στις 17:45) ο Νικήτας Αυγουλής παρακολουθεί και μεταφέρει τα νέα από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια της εκπομπής «Live Now», τη σκυτάλη παίρνει το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός με τους Νίκο Γαβαλά και Νίκο Τζουάννη να συζητούν για το ντέρμπι της Κυριακής και όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την προετοιμασία των δύο ομάδων. Η συνέχεια για τους φίλους του μπάσκετ είναι μέσα από την εκπομπή «Super Euroleague» στις 19:30 στο Novasports2HD με τον Γιώργο Συρίγο, με πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, στατιστικά και εκλεκτούς καλεσμένους. Αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι στις 23:15 θα συνεχιστεί η εκπομπή «Super Euroleague» με όλο το ρεπορτάζ από το ΟΑΚΑ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Εκτός όμως από το ντέρμπι Παναθηναϊκός Superfoods - Ολυμπιακός οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το διήμερο Πέμπτη 1 Μαρτίου – Παρασκευή 2 Μαρτίου και τους υπόλοιπους επτά αγώνες της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague, όπου δεσπόζει το ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ.

Παράλληλα, κάθε εβδομάδα και πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής, οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να διαβάζουν μέσα από το site Novasports.gr (http://www.novasports.gr/basket/europi/euroleague/supereuroleague-mag/) το ηλεκτρονικό περιοδικό «Super Euroleague by Novasports» που είναι αφιερωμένο στην EuroLeague με πλούσιο περιεχόμενο, άρθρα για τις ελληνικές ομάδες, αποκλειστικές συνεντεύξεις, μόνιμες στήλες, κουίζ, βίντεο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από το παρόν και το παρελθόν της κορυφαίας μπασκετικής διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

EuroLeague

Πέμπτη 1 Μαρτίου

20:00 Ζαλγκίρις - Μπαρτσελόνα, Novasports 1 HD σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή 21:05 Μακάμπι Fox Τελ Αβιβ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Novasports 2 HD και στο Web TV του Novasports . gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

και στο (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου 21:30 Βαλένθια - Μπάμπεργκ, Novasports 4 HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα 21:45 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντόλου Εφές, Novasports 3 HD σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη 22:00 Μπασκόνια – Χίμκι, Novasports 5 HD σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα 22:00 Super EuroLeague, Novasports1HD και στο Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) με τον Γιώργο Συρίγο και την Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 2 Μαρτίου

19:30 Super EuroLeague , Novasports 2 HD και στο Web TV του Novasports . gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) με τον Γιώργο Συρίγο

, και στο (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) με τον Γιώργο Συρίγο 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Ουνικάχα Μάλαγα, Novasports 3 HD σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα 21:15 Παναθηναϊκός Superfoods – Ολυμπιακός (#PAOOLY), Novasports 2 HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ των Χρήστου Καούρη και Νικήτα Αυγουλή – Στο Pre και στο Post Game η Δώρα Παντέλη

(#PAOOLY), και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ των Χρήστου Καούρη και Νικήτα Αυγουλή – Στο Pre και στο Post Game η Δώρα Παντέλη 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Φενερμπαχτσέ, Novasports 3 HD σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη 23:15 Super EuroLeague, Novasports2HD και στο Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) με τον Γιώργο Συρίγο

