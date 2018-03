Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Πέσιτς

Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Σίτο Αλόνσο στην Μπαρτσελόνα. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να σώσει την παρτίδα στην καταστροφική σεζόν.

? Agreement with Svetislav Pesic until the end of the season



? Svetislav Pesic, nou entrenador del @FCBbasket fins a final de temporada



? Svetislav Pesic entrenará al Barça Lassa hasta final de temporada



?? #ForçaBarça! pic.twitter.com/ixURQET6yt