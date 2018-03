Το μυθικό buzzer beater του Καλάθη που ξέρανε την Ζαλγκίρις (video)

Με ένα απίστευτο buzzer beater του Νικ Καλάθη ο Παναθηναϊκός Superfoods νίκησε την Ζαλγκίρις Κάουνας 94-93 στο ΟΑΚΑ.

Ο διεθνής γκαρντ ήταν συγκλονιστικός και έκρινε την αναμέτρηση με ένα μυθικό Coast to Coast 4,7'' πριν το τέλος.

Δείτε:

Can you believe this? ?@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg