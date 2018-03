Το επικό τρίποντο του Παππά που «ξέρανε» τη Φενέρ (vid)

Με την μπάλα να καίει και το παιχνίδι να φτάνει στο τέλος του, ο Νίκος Παππάς πήρε το σουτ και πέτυχε ένα επικό τρίποντο με το οποίο διαμόρφωσε το 70-68 1'' πριν το τέλος.

The clutch bucket from Pappas to lead @paobcgr to the victory ? #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mAJH2m8nyX

Νωρίτερα είχε φροντίσει να σκοράρει με καλάθι και φάουλ με μία επίσης απίστευτη κίνηση βάζοντας τον Παναθηναϊκό στις ράγες της νίκης.

Pappas with the lay up - AND ONE! to tie the game for @paobcgr ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0nURtBTwqL