Σφαιρόπουλος: «Ως αουτσάιντερ στην Κωνσταντινούπολη»

Ο Έλληνας τεχνικός υποστήριξε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι φαβορί κόντρα στους Ρώσους και ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί πανέτοιμη στο final four.

"Μπήκαμε στην εβδομάδα του Final Four, ξεκινήσαμε σήμερα με μια προπόνηση, είμαστε στην τελική ευθεία και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η ομάδα προετοιμάζεται όλη τη χρονιά, δεν θα αλλάξουμε τώρα κάτι. Είμαστε σαν έναν καλό μαθητή, δεν μας έχει πιάσει πανικός ότι είμαστε αδιάβαστοι. Δουλέψαμε όλη τη σεζόν, έχουμε την εμπειρία, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και πνευματικά έτοιμοι στον ημιτελικό. Παίζουμε με μια πολύ σταθερή ομάδα, την Πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα και τη δυναμική της. Θα πάμε ως αουτσάιντερ για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χαίρομαι που ο Σπανούλης είναι με το μέρος μας και όχι αντίπαλός μας. Τα τελευταία τρία χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, έχουμε αφοσιωθεί και έχουμε δουλέψει πολύ με αυτόν και με όλα τα παιδιά. Μαζί θα καταφέρουμε κι άλλα πράγματα. Είμαστε ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Υπάρχουν φυσικά ρόλοι, υπάρχει ηγέτης, υπάρχει και βασικός κορμός. Απαιτώ από όλους να είναι έτοιμοι για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η ομάδα έχει ποιότητα και παίκτες σε όλες τις θέσεις. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό σύνολο. Δεν θα ζητήσω καινούργια πράγματα, πρέπει όμως να κάνουμε πολύ καλά αυτά που δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Δεν παίζουν ρόλο τα μπάτζετ, πιστεύουμε στους εαυτούς μας και δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τα μπάτζετ", ανέφερε στη media day του Ολυμπιακού.

Ο Βασίλης Σπανούλης από την πλευρά του είπε: "Προετοιμαζόμαστε για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας σε άλλο ένα Final Four. Είναι το πιο όμορφο σημείο της χρονιάς, είναι ο μεγάλος στόχος κάθε ομάδας να βρίσκεται σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. Ίσως να μην έχουμε άλλη τέτοια ευκαιρία. Πρέπει να πάμε εκεί και να κάνουμε το παιχνίδι μας χωρίς άγχος. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζει όποιος τα θέλει περισσότερο. Δεν κοιτάζω το παρελθόν, το ξεχνά εύκολα ο κόσμος, κοιτάζω το παρόν γιατί αυτό μας κρίνει. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ανταμείψουμε εμάς, τη διοίκηση, τον κόσμο. Θέλω στο τέλος του Final Four να είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κάναμε".

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τόνισε: "Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγό, το ΣΚΡΑΤΣ και τον ΟΠΑΠ. Πηγαίνουμε για έκτη φορά τα τελευταία εννέα χρόνια στο Final Four κι αυτό δείχνει πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια. Πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη έτοιμοι να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Είμαστε υπέρ του financial fair play, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, αυτό της φορολογίας που όλοι γνωρίζουμε. Ο Ολυμπιακός πληρώνει πολλά περισσότερα από τις υπόλοιπες ομάδες του Final Four. Ήδη υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μπάτζετ. Θα έχουμε κοντά μας γύρω στους 1700 φίλους της ομάδας μας, αν και οι περισσότεροι θα είναι με το μέρος της Φενέρμπαχτσε. Ο κόσμος μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα σε αυτό το Final Four".