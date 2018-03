Σπανούλης: «Γι' αυτό πήγαμε στο final four»

Ο MVP του Ολυμπιακού στην αποψινή πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στο φάιναλ φορ της Euroleague, Βασίλης Σπανούλης, εστίασε σε δηλώσεις του από τα αποδυτήρια των Πειραιωτών στα στοιχεία που οδήγησαν τους πρωταθλητές Ελλάδας στη νίκη, υπογραμμίζοντας ότι... «Με τη βοήθεια του κόσμου, την ψυχή και την τακτική πήραμε την πρόκριση στο Final Four».



«Θέλαμε να περάσουμε στο Final Four, όλοι μαζί πετυχαίνουμε ή όχι», είπε αρχικά στην κάμερα της NOVA για να προσθέσει: «Ήμασταν σταθερή ομάδα, στο πιο κρίσιμο σημείο χάσαμε το πλεονέκτημα έδρας. Χάσαμε και το πρώτο ματς στην Πόλη, αν και το γυρίσαμε. Δείξαμε χαρακτήρα, τους περάσαμε τον φόβο. Δείξαμε νοοτροπία νικητή στο 4ο ματς. Αφήσαμε πίσω δύο κακές εμφανίσεις. Σήμερα ήταν σκληρό παιχνίδι. Με τη βοήθεια του κόσμου, την ψυχή και την τακτική πήραμε την πρόκριση στο Final Four. Δυστυχώς πολλές φορές μετράει μόνο τι κάνεις στα δύσκολα σημεία. Το έχουμε γευτεί. Το 2012 δεν παίξαμε καλά και πήραμε την Euroleague. Το μπάσκετ είναι ένα φανταστικό άθλημα με συγκινήσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και δυνατός πνευματικά. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, παίξαμε και για τους τραυματίες. Πρέπει να καλύπτουμε όσους λείπουν. Είναι μεγάλη επιτυχία η πρόκριση, θα ξεκουραστούμε και θα ετοιμαστούμε. Δεν έχει σημασία τι θέλουν οι άλλοι. Θα πάμε να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η Εφές ήταν σκληρή ομάδα, πήγε στην επαφή, μας δυσκόλεψε απίστευτα πολύ και της αξίζουν συγχαρητήρια. Και εμείς όταν είδαμε τα δύσκολα κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Μας λείπει και ο Χάκετ πολύ, ήταν βασικό γρανάζι της ομάδας. Εμείς θα ετοιμαστούμε δύο εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι εκεί. Πετύχαμε τον δεύτερο στόχο. Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο άδειος, δώσαμε και τη ψυχή μας. Η αγάπη μου για το μπάσκετ είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο. Είμαι ευλογημένος και ευχαριστώ τον Θεό που παίζω μπάσκετ και ζω τέτοιες στιγμές».



Σε ερώτηση που του έγινε για το... πεπρωμένο της Κωνσταντινούπολης, απάντησε: «Βήμα - βήμα, βήμα - βήμα».



Από την πλευρά του ο Γιώργος Πρίντεζης, είπε: «Μας αξίζει που βρισκόμαστε στο Final Four. Είχαμε διάρκεια, σοβαρότητα και διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις. Στα πλέι οφ ήταν πέντε παιχνίδι παικτών, προπονητών και προσωπικοτήτων. Όλη η σεζόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα ότι τερματίσαμε τρίτοι, αλλά μετά κοιτάζεις τον επόμενο στόχο. Πέρσι δεν ήμασταν στα πλέι οφ κι αυτό μας είχε πληγώσει αρκετά. Το επίπεδο της κούρασης είναι τεράστιο, αυτή τη στιγμή. Εμείς πρέπει να πάμε με καθαρό μυαλό, με λιγότερο άγχος και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Το ότι γίνεται το Final Four στην Κωνσταντινούπολη, μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις, αλλά αυτά είναι περισσότερο για τους φιλάθλους και τους δημοσιογράφους. Εμείς πάμε εκεί για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και μακάρι να σηκώσουμε την κούπα. Η ομάδα είναι ομάδα. Όλοι παίζουν το ρολο τους σε αυτή την ομάδα και αυτό είναι που μας οδηγεί. Είμαστε έμπειρη ομάδα».



Τέλος, ο Κώστας Παπανικολάου, δήλωσε: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στο Final Four, όλοι πρέπει να βάλουν ένα λιθαράκι, όπως έγινε όλη τη χρονιά. Όλα τα παιδιά βγήκαν μπροστά, έτσι πορεύονται οι μεγάλες ομάδες. Συγχαρητήρια σε όλους για την καταπληκτική δουλειά που κάναμε για να γιορτάζουμε σήμερα την πρόκριση στο Final Four. Θα ήμασταν αφελείς αν αφήναμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δόξα τω Θεώ δεν ήμασταν και τους κάναμε όλους χαρούμενους, αρχής γενομένης από τους προέδρους μας. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είναι η περηφάνια της ομάδας. Συγχαρητήρια και στους οπαδούς μας, μας έδωσαν παλμό και ενέργεια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον κύριο Μπαφέ, που τον φωνάζω και πρόεδρο γιατί κάνει πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είναι 100% ομαδική η πρόκριση. Είχαμε αντιξοότητες, αλλά πήραμε τη σημαντική πρόκριση».



Όσο για κάποια πρόβλεψη για το Final Four, απάντησε: «Δυστυχώς είναι το κακό που έχουμε στην Ελλάδα, που σε ένα βράδυ σταυρώνουμε έναν αθλητή σαν τον Βασίλη Σπανούλη που έχει αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού και έρχεται να τους διαψεύσει όλους στα 35 του. Δεν θα κάνω προφητεία για το Final Four. Έχουμε 25% πιθανότητες στο Final Four. Πάμε να τις διεκδικήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει»