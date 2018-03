Σε έξαλλη κατάσταση με δημοσιογράφο ο Σάρας!

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είδε με καθόλου καλό μάτι το tweet του Ντέιβιντ Πικ όπου ανέφερε πως «η Ζαλγκίρις θα παραχωρήσει τον προπονητή της, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην Μπαρτσελόνα αν της γίνει πρόταση στο μέλλον, σύμφωνα με πηγές».

Ο Λιθουανός ωστόσο σχολίασε με δικό του ξεχωριστό τρόπο στο διαδίκτυο: «Είναι αρκετά αστείο πόσο ωραία, αλλά λανθασμένα τα χωράει όλα σε 140 χαρακτήρες και αποφάσισε για όλα, για τις δύο ομάδες, αλλά και εμένα»!

Jasikevicius on this: 'It's quite funny how nicely but wrongly he put everything in 140 characters and decided everything for 2 clubs & me' https://t.co/1Lm8ZqNaen