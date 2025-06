Eurobasket 2025 Γυναικών: Απίθανη Γαλλία, έβαλε 9/11 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο!

Σε παράσταση για έναν ρόλο με το… καλημέρα, μετέτρεψαν τον πρώτο αγώνα των «8» της διοργάνωσης στο ΣΕΦ οι παίκτριες του Ζαν – Εμέ Τουπάν.

Η Γαλλία έβλεπε σαν βαρέλι το καλάθι, μετρώντας 9/11 τρίποντα και 4/4 δίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάροντας με 81.82%, το 35-14 της εναρκτήριας περιούδου έμοιαζε με τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.

FRANCE GO 9/11 FROM BEHIND THE ARC IN THE FIRST QUARTER ?#EuroBasketWomen x #DareToDream https://t.co/ljf0gSfHnV pic.twitter.com/NRodGazUdl