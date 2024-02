Εθνική Ελλάδας: Ρεκόρ καριέρας ο Μήτογλου - Τα highlights από τη νίκη στην πρεμιέρα | Η βαθμολογία

Ο Έλληνας φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το «συγκρότημα» του Βασίλη Σπανούλη, έχοντας σημαντικές βοήθειες από τους Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Ουόκαπ στη νίκη 72-64 επί της Τσεχίας.

Ο διεθνής άσος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, έχοντας 7/10 βολές, 6/10 δίποντα και ½ τρίποντα. Μάλιστα, σημείωσε ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της εθνικής ομάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε αγχωμένη τον αγώνα και έδωσε την ευκαιρία στην Τσεχία να έχει το προβάδισμα, στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, από τα μέσα της τρίτης περιόδου, η «επίσημη αγαπημένη» έδειξε το… μέταλλό της και ανέτρεψε τα δεδομένα, φτάνοντας στη νίκη.

Δείτε τα highlights:

