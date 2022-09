Το έριξαν στο ποδόσφαιρο ο Giannis και οι υπόλοιποι διεθνείς στο «Τζουζέπε Μεάτσα»

Οι Έλληνες διεθνείς εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της Ίντερ με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.

Στην παρέα της «γαλανόλευκης» ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους Κώστα και Θανάση, αλλά και οι Νικ Καλάθης, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Αγραβάνης και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Great night out with the team at @inter for the @championsleague ??⚽️ pic.twitter.com/eru59COUNG