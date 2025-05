Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: «Πράσινη» τρέλα για την κούπα - Sold out ο τρίτος τελικός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε την κυριαρχία του στο Game 1 της σειράς των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς επικράτησε 80-68 και έκανε το πρώτο… βήμα για την διατήρηση των σκήπτρων στην Ελλάδα.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής (01/06) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πηγαίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 2 με στόχο το break και να βρεθεί μία… ανάσα από τη «σκούπα» στους τελικούς απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Το τρίτο ματς της σειράς έχει οριστεί για το βράδυ της Τετάρτης (04/06) στο ΟΑΚΑ ωστόσο πλέον δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο εισιτήριο, μια και οι οπαδοί των Πρωταθλητών Ελλάδας έκαναν ένα ακόμα sold out.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που το έκαναν ξανά. Ας πάρουμε αυτή την εντός έδρας νίκη μαζί!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της ΚΑΕ για το sold out.

???? ???. ?????. ☘️?



Game 3 = Packed OAKA.



A massive thank you to all #PAOFans for making it happen once again.



Let’s get this home win together! ??#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #StoiximanGBL pic.twitter.com/33NxYqXUpP