Greek Basketball League: Αήττητος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η τελική βαθμολογία της regular season

Η τελευταία αγωνιστική της Greek Basketball League, οδηγεί το πρωτάθλημα στα κρίσιμα. Μετά και την 22η «στροφή» ολοκληρώθηκε η regular season, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μένει αήττητος και φυσικά πρώτος με πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος.

Στα play off είναι σίγουρα Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας, Καρδίτσα και ΠΑΟΚ. Στη διαδικασία των play in θα μετάσχουν Πανιώνιος, Άρης, Περιστέρι και Λαύριο. Δεδομένα στα play out ο Κολοσσός Ρόδου και το Μαρούσι.

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-Μαρούσι 104-83

Καρδίτσα-Άρης 76-82

Κολοσσός Ρόδου-ΠΑΟΚ 84-83

Ολυμπιακός-Πανιώνιος 95-64

Παναθηναϊκός AKTOR-Λαύριο 98-70

Προμηθέας Πατρών-Περιστέρι 86-70

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός AKTOR 44

2. Ολυμπιακός 42

3. ΑΕΚ 36

4. Προμηθέας Π. 33

5. Καρδίτσα 33

6. ΠΑΟΚ 32

---------------------

7. Πανιώνιος 31

8. Άρης 31

9. Περιστέρι 30

10. Λαύριο 29

---------------------

11. Κολοσσός Ρ. 28

12. Mαρούσι 27