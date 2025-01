Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι «αιωνίων» της GBL στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό την επόμενη Δευτέρα (20/01), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να κρίνει και την πρώτη θέση στη regular season, η οποία δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού εξαντλήθηκαν, όπως επίσης κι οι θέσεις στο VIP Lounge για τους εκτός έδρας αγώνες με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.

«Η αγάπη και η αφοσίωσή σας δε σταματά να μας εκπλήσσουν», αναφέρουν οι «πράσινοι», οι οποίοι βλέπουν τον κόσμο να γεμίζει το ΟΑΚΑ σε Ελλάδα και Euroleague.

3 SOLD OUT ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ!?☘️



Το εντός έδρας ντέρμπι της GBL με τον Ολυμπιακό, καθώς και τα δύο away games της Euroleague στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, έγιναν όλα sold out μέσα σε μόλις τρεις ημέρες! ?



Η αγάπη και η αφοσίωσή σας δε σταματά να μας… pic.twitter.com/7NJh4WiM5r