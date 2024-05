Ολυμπιακός: Μεγάλο πλήγμα με Φαλ – Τέλος η σεζόν με κάταγμα για τον Γάλλο σέντερ

Ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα κόπωσης στο τέταρτο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού του, όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος θα έχει πλέον ως «καθαρό» σέντερ μόνο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πιθανό να δούμε σε κάποια σχήματα να παίζει στη θέση «5» ο Φιλίπ Πετρούσεφ.

Να θυμίσουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την τελευταία αλλαγή πριν από την έναρξη των playoffs, αφήνοντας εκτός της εφτάδας των ξένων τον Μόουζες Ράιτ.

