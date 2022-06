Προμηθέας Πατρών: Έγραψε ιστορία ο «1000άρης» Αγραβάνης

INTIME

Ο Δημήτρης Αγραβάνης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Προμηθέα που ξεπερνάει τους 1.000 πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όπως αναφέρουν τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ:



«Ο Προμηθέας μείωσε στη σειρά των μικρών τελικών των πλέι οφ της Stoiximan Basket League με τη Λάρισα στο 1-2, απέφυγε τη «σκούπα» αλλά παράλληλα το σημερινό παιχνίδι του «Δ.Τόφαλος» θα καταγραφεί ως ξεχωριστό για έναν επιπλέον λόγο. Μέσα από αυτό ο Δημήτρης Αγραβάνης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της αχαϊκής ομάδας στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, που έσπασε το «φράγμα» των 1.000 πόντων.

Ο αρχηγός του Προμηθέα σημείωσε 25 πόντους στο game 3 της σειράς των μικρών τελικών και πλέον το «κοντέρ» του με την ομάδα της Πάτρας γράφει 1.001 πόντους. Ο διεθνής φόργουορντ έφτασε σε αυτό το ξεχωριστό milestone μέσα από την 75η εμφάνιση του με τον Προμηθέα στην κατηγορία.

Η διαδρομή του προς τους 1.000+ πόντους με την αχαϊκή ομάδα ανά σεζόν και φάση του Πρωταθλήματος…

Ο Δημήτρης Αγραβάνης παράλληλα, μέσα από το σημερινό παιχνίδι «σκαρφάλωσε» μία θέση στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του Προμηθέα στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Είχε 2/6 με τα οποία έφτασε τα 92 εύστοχα και έγινε ο 4ος της λίστας ξεπερνώντας τον Μουχάμεντ Φαγιέ που είχε 91.

Το «κοντέρ» του Γκίκα έγραψε 1.500 πόντους

Ο Νίκος Γκίκας έφτασε σε ένα milestone καριέρας συνολικά στη Stoiximan Basket League. Με τους επτά πόντους που είχε σήμερα έφτασε τους 1.500 στη 215η εμφάνιση του στην κατηγορία (6,97 μέσος όρος).

Ο Γκίκας είχε συμμετοχή σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού το οποίο τελείωσε έχοντας επτά πόντους, επτά ριμπάουντ, εννιά ασίστ και τέσσερα κλεψίματα. Η επίδοση του στα ριμπάουντ συνιστά και νέο ατομικό ρεκόρ περιόδου αφού είχε από πέντε στον δεύτερο ημιτελικό και στον δεύτερο μικρό τελικό. Ο 31χρονος γκαρντ έμεινε ένα ριμπάουντ μακριά από το ρεκόρ καριέρας του που ήταν τα οχτώ ριμπάουντ που μάζεψε στον δεύτερο προημιτελικό του 2016 (Κηφισιά-Άρης).

Όλα τα ριμπάουντ του διεθνή γκαρντ ήταν αμυντικά. Με αυτά έγινε ο 3ος της σχετικής λίστας του Προμηθέα στη Stoiximan Basket League. Έφτασε τα 243 και ξεπέρασε κατά ένα τον Μουχάμεντ Φαγιέ.

Ακόμη για τους γηπεδούχους…

*Η μοναδική ασίστ του Γιάννη Αγραβάνη ήταν και η 100ή του σε 118 αγώνες στη Stoiximan Basket League.

*Ο Μιχάιλο Άντριτς ήταν ένας από τους τρεις παίκτων των νικητών που έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων. Είχε 14 και με αυτούς έφτασε και ξεπέρασε τους 400 στην 40ή εμφάνιση του στη Stoiximan Basket League.

*Με τη νίκη του Προμηθέα επιβεβαιώθηκε ο κανόνας των μικρών τελικών που σπανίως κρίνονται με «σκούπες». Σε σύνολο 27 σειρών –οι 26 ήταν best of five, κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες- μόνο τέσσερις κατέληξαν σε σκορ 3-0. Ήταν το 1996 (Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 3-0), το 1999 (ΠΑΟΚ-Άρης 3-0), το 2017 (ΑΕΚ-Άρης 3-0) και το 2018 (Προμηθέας-ΠΑΟΚ 0-3).

Ο Κρουμπάλι πρώτος «300άρης» ριμπάουντερ σε 17 χρόνια

Ο Ουσμάν Κρουμπάλι συνέχισε και σήμερα τη «ρουτίνα» των ρεκόρ φτάνοντας σε αρκετές αξιοσημείωτες επιδόσεις. Σημαντικότερη όλων εκείνη των ριμπάουντ αφού με τα 11 που είχε, έγινε ο πρώτος παίκτης της Stoiximan Basket League που έφτασε τα 300 σε μία σεζόν, μετά από 17 χρόνια. Θα πρέπει να γυρίσουμε στην περίοδο 2004-05 για να βρούμε τον τελευταίο παίκτη που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα, αφού τότε ο Τράβις Ουάτσον είχε μετρήσει 336 ριμπάουντ σε 35 παιχνίδια Πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο. Ο Αμερικανός φόργουορντ έγινε παράλληλα ο πρώτος στην τριετή ιστορία της Λάρισας που έφτασε στα 300 ριμπάουντ.

Ο Κρουμπάλι εξάλλου, με τους 15 πόντους που σημείωσε στο ματς της Πάτρας ξεπέρασε τους 800 στην 91η εμφάνιση του στη Stoiximan Basket League (8,8 μέσος όρος).

Ο 34χρονος φόργουορντ με τους 15 πόντους και τα 11 ριμπάουντ του έφτασε για 14η φορά φέτος σε double-double. Πέραν του ότι είναι με διαφορά ο πρώτος της σχετικής λίστας αφού ο Σάσα Βεζένκοφ τελείωσε τη σεζόν με οχτώ ενώ Σακούρ Τζούστον και Δημήτρης Αγραβάνης έχουν από επτά, σημείωσε και την κορυφαία επίδοση των τελευταίων 16 χρόνων. Φτάνοντας τα 14 double-double ξεπέρασε την επίδοση των 13 που είχε ο Τζερεμάια Μάσεϊ με μία άλλη ομάδα της Λάρισας, τον Γυμναστικό Σύλλογο, το 2005-06.

Με αυτό το double-double του Κρουμπάλι η Λάρισα εξασφάλισε τη σχετική πρωτιά αφού έφτασε τα 16 –άλλα δύο έχει ο Μαρίν Μάριτς- και ξεπέρασε τον Άρη και τον Ολυμπιακό που είχαν από 15.

Ακόμη για τη Λάρισα…

*Κατά δύο πόντους βελτίωσε ο Μιχάλης Τσαϊρέλης το ρεκόρ του στη σεζόν. Είχε 18 και ξεπέρασε την επίδοση των 16 που είχε στο ματς της 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στο Λαύριο.

*Ο Ντεβόντε Γκριν με τους 13 πόντους που είχε σε αυτό το ματς, ξεπέρασε τους 300 στην 29η εμφάνιση του στο ελληνικό Πρωτάθλημα (10,37 μέσος όρος).

*Ο Τζέιλεν Χάντσον δεν βρέθηκε σε μία από τις πιο παραγωγικές, επιθετικά, μέρες του αφού έμεινε στους πέντε πόντους ωστόσο τελείωσε το παιχνίδι με ένα ατομικό ρεκόρ. Ο Αμερικανός είχε πέντε ασίστ ενώ στις προηγούμενες 29 εμφανίσεις του δεν είχε ξεπεράσει τις τρεις, όσες είχε στα εντός έδρας ματς της κανονικής περιόδου με το Περιστέρι Vitabiotics και τον Απόλλωνα Oscar αλλά και στον τέταρτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ».