Απόλλων Πάτρας: Συνεχίζει και επίσημα στο «τιμόνι» ο Βετούλας

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας αναφέρει:

Ο Νίκος Βετούλας συνεχίζει να γράφει στο βιβλίο της ιστορίας του Συλλόγου

Μοναδικές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του Απόλλωνα θα συνεχίσει να γράφει και τη σεζόν 2022-2023 ο Νίκος Βετούλας! Η σχέση του με τον Σύλλογο είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις οικογένειες και τέτοια θα παραμείνει με στόχο η ομάδα πάντα να κυνηγά τις δικές της κορυφές!

Νίκο μαζί θα προχωρήσουμε, συνέχισε να καθοδηγείς με τον δικό σου ξεχωριστό τρόπο την ομάδα μας, την οποία αγαπά και στηρίζει όλη η Πάτρα!

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Νίκος Βετούλας έχει μεγάλη διαδρομή στο χώρο του μπάσκετ, αρχικά ως παίκτης και ακολούθως ως προπονητής. Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 6 Φεβρουαρίου του 1974 και ξεκίνησε το μπάσκετ στην Παναχαϊκή. Το 1994 εντάχθηκε στον Απόλλωνα, στον οποίο παρέμεινε έως το 1999. Ακολούθως αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Νήαρ Ηστ, Ιωνικό Ν.Φ., Άρη, Ούντινε, ΑΕΚ και Μούρθια. Ήταν διεθνής με την Εθνικής Ελπίδων και την Εθνικής Ανδρών.

Το 2008 ξεκίνησε την ενασχόληση του με την προπονητική ως συνεργάτης του Αντρέα Ματσόν στον Άρη. Το 2010 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα, στον οποίο παρέμεινε για 5,5 χρόνια και τον οδήγησε από τη Β’ Εθνική στη Basket League. Στη συνέχεια εργάστηκε σε Προμηθέα, Ρέθυμνο, Κολοσσό και Ιωνικό Νίκαιας.

Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στην οικογένεια του Απόλλωνα. Τη σεζόν 2020-2021 οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην A2 Εθνική και έβαλε την υπογραφή του στην άνοδο της στη Basket League και φέτος στην επίτευξη του βασικού στόχου που ήταν η παραμονή στην Κατηγορία των μεγάλων του Ελληνικού μπάσκετ.

«Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ»

Ο Νίκος Βετούλας δήλωσε: «Ο Απόλλων στηρίζεται παραδοσιακά από ανθρώπους που τον αγαπούν και τον κόσμο του, που πάντα είναι δίπλα στην ομάδα. Η προσπάθεια που γίνεται είναι κοινή. Πιστεύω ότι συνεχίζοντας με τον ίδιο πάθος και προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στα νέα δεδομένα, τα οποία δημιουργούνται, θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα ένα βήμα μπροστά. Αυτός είναι και ο στόχος μας για τη σεζόν που έρχεται».