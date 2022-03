Επιβεβαίωση OnSports: Επέστρεψε στο Λαύριο ο Σάβατζ

Ο 25χρονος Αμερικανός έφυγε από την Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι για να αγωνιστεί στην Κράιλσχαϊμ, από την οποία αποχώρησε, με το OnSports.gr να αποκαλύπτει την επιστροφή του, στο Λαύριο.

Μάλιστα, το ντεμπούτο του Σάβατζ θα γίνει άμεσα, καθώς θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο ματς της 16ης αγωνιστικής της Basket League, κόντρα στη Λάρισα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιστροφή του Jared Savage στην ομάδα»!

Jared, we are so excited to have you back among us. Welcome back to work! pic.twitter.com/DjzmZZ3hQk