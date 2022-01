Λαύριο: Ανακοίνωσε Πίπεν

Onsports Team

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«??????? ????? ??????!

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (12/11/1997) ?? Αμερικανού Power forward (2.06m) Danny Pippen, απόφοιτος του Kent State University

Το #Who_is_Who του Danny:

???? (Kent State, 2016-2021): στην κολεγιακή του καριέρα είχε την καλύτερη του χρονιά ως senior με Μ.Ο.: 19.3 πόντοι, 8.7 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 1.3 block σε 20 αγώνες.

???????????? ??????:

2021: αγωνίστηκε με τους Greensboro Swarm (NBA G League) και τους Μaine Celtics (NBA G League) με Μ.Ο.: 0.7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 3 αγώνες.

?????? ?????????? ??? ??????:

First Team All-Mid-American Conference (2020-2021)

ΒΙΝΤΕΟ με τον D. Pippen σε ‘’δράση’’: https://bit.ly/3EK7jU2

Danny, our team welcomes you, and we hope to have a long and successful journey together».