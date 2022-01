ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής ο Τζόουνς

OnSports Team

Ο Μάρβιν Τζόουνς του ΠΑΟΚ ήταν ο MVP of the Week!

Για πρώτη φορά την φετινή σεζόν παίκτης του ΠΑΟΚ mateco αναδεικνύεται MVP of the Week!

Ο Μάρβιν Τζόουνς, ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ, στην εντός έδρας νίκη του «Δικέφαλου του Βορρά» επί του Κολοσσού H Hotels συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο ranking (20 πόντοι με 6/6 βολές, 7/12 δίποντα, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ, ένα φάουλ εναντίον και ένα λάθος σε 33’ και 29’’ συμμετοχής) περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League.

Την περασμένη σεζόν ο Τζόουνς ως παίκτης του Περιστερίου είχε αναδειχθεί δύο φορές MVP of the Week.

Η ανάδειξη του MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Basket League και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.