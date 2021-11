Ολυμπιακός: Το μήνυμα για την βία κατά των γυναικών

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Μουστάφα Φαλ κρατάει το σχετικό πλακάτ, οι «ερυθρόλευκοι» εκφράζουν σήμερα 25 Νοεμβρίου την στήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να εξαλειφτεί το θλιβερό φαινόμενο.

Abuse is a crime, not an excuse. ✋? STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN #OlympiacosBC pic.twitter.com/JEJAN6rNwh