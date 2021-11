ΑΕΚ-Μουράτος: «Η στήριξη από τον κόσμο μας και η αφιέρωση στον Στέφαν»

OnSports Team

Στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ και την περιπέτεια του Στέφαν Γέλοβατς αναφέρθηκε ο γκαρντ του Λαυρίου Βασίλης Μουράτος στο blog που διατηρεί στον ΕΣΑΚΕ.

Το blog του Βασίλη Μουράτου στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ:

Καλησπέρα σε όλους! Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο απέναντι στην Α.Ε.Κ. Γνωρίζουμε τη δυναμικότητα της ομάδας της ΑΕΚ και το μέγεθος που έχει στο Ελληνικό μπάσκετ. Το παιχνίδι είναι υψίστης σημασίας γιατί προερχόμαστε από ένα σερί τριών ηττών και θέλουμε να ξαναμπούμε στο δρόμο των επιτυχιών με σύμμαχο τον κόσμο μας.

Πιστεύω ότι ο φίλαθλος κόσμος του Λαυρίου θα γεμίσει το γήπεδο στο αυριανό παιχνίδι, θα δημιουργήσει μια όμορφη ατμόσφαιρα και θα σπρώξει την ομάδα στη νίκη!

Χρειαζόμαστε τη σύνδεση με τον κόσμο, χρειαζόμαστε τη στήριξη που μας δίνουν οι φίλαθλοι στο γήπεδό μας, η οποία είναι παραπάνω από πολύτιμη για εμάς.

Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι όμως έχουμε πίστη στις δικές μας δυνατότητες. Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο και το παιχνίδι απαιτεί υψηλή συγκέντρωση για 40 λεπτά αν θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε στο τέλος.

Τέλος, με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα υγείας του παίκτη της Α.Ε.Κ. Στέφαν Γέλοβατς θα ήθελα να δηλώσω ότι πάνω από νίκες και επιτυχίες είναι η ΥΓΕΙΑ και μόνο η ΥΓΕΙΑ, ένα υπερπολύτιμο αγαθό…

Stevan, we pray that you continue to recover soon and get back your good health...