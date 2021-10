ΠΑΟΚ-Λαύριο: Οι αριθμοί της αναμέτρησης

Onsports Team

Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ:

Δύο από τους τρεις εκπροσώπους της Stoiximan Basket League στο Basketball Champions League θα αναμετρηθούν στην αυριανή (2/10, 17:00) πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ mateco να υποδέχεται το Λαύριο Megabolt. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τους ίδιους προπονητές και έχοντας διατηρήσει ένα σημαντικό μέρος των ρόστερ τους.

Τους ενώνει ο Κακλαμανάκης

"Big performance, not big win" - Villa boss Smith on win at Man Utd

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης επέστρεψε στα «πάτρια εδάφη» του Λαυρίου Megabolt και θα κάνει την πρώτη εμφάνιση του στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της λαυρεωτικής κόντρα σε εκείνη της οποίας τη φανέλα φόρεσε στην περασμένη σεζόν. Ο διεθνής σέντερ πέρασε μία παραγωγική περίοδο με τον ΠΑΟΚ, έχοντας σε 25 παιχνίδια Πρωταθλήματος 7,56 πόντους με 56,45% στα δίποντα και 5,84 ριμπάουντ.

Ο Κακλαμανάκης έκανε τα πρώτα βήματα του στη Stoiximan Basket League με το Λαύριο Megabolt στην τετραετία 2015-19 και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην κατηγορία, έχοντας φορέσει τη φανέλα του σε 105 αγώνες.

Περί πρεμιέρας…

ΠΑΟΚ mateco και Λαύριο Megabolt θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της Stoiximan Basket League. Για τον ΠΑΟΚ, το πρόσημο των αγώνων με τους οποίους μπαίνει στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα είναι οριακά θετικό, αφού μετράει 15 νίκες και 14 ήττες. Ως γηπεδούχος έχει καλύτερο απολογισμό με οχτώ νίκες και πέντε ήττες.

Η τελευταία φορά που έπαιξε στην έδρα του στην πρεμιέρα ήταν πριν τρία χρόνια, όταν επιβλήθηκε του Ρεθύμνου Cretan Kings με 81-64 (Γιανίκ Μορέιρα 16π, 14ρ, Τζαμάλ Τζόουνς 16). Ακολούθησαν δύο εκτός έδρας ήττες σε τοπικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, από τον Άρη στην πρεμιέρα του 2019-20 με 85-82 στην παράταση και από τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του 2020-21 με 75-57.



Ισορροπημένα είναι να αποτελέσματα του Λαυρίου Megabolt στην πρεμιέρα της Stoiximan Basket League έχοντας τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες. Η περσινή πρεμιέρα του πάντως λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού έγινε στην 4η αγωνιστική όταν και ηττήθηκε στη Ρόδο από τον Κολοσσό H Hotels με 77-62. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που θα μπει στο Πρωτάθλημα με εκτός έδρας παιχνίδι. Είχε ηττηθεί στο παρθενικό παιχνίδι του στην κατηγορία στην Καβάλα από την τοπική ομάδα, στην πρεμιέρα του 2015-16, με 68-66, είχε νικήσει σε εκείνη του 2019-20 τον Ιωνικό HNC Revolution με 94-90 πριν χάσει πέρυσι στη Ρόδο.

Η ιστορία

Συνολικά 13 φορές έχουν αναμετρηθεί ΠΑΟΚ mateco και Λαύριο Megabolt στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα μετρώντας εννιά νίκες έναντι τεσσάρων της ομάδας της λαυρεωτικής.

Στα έξι παιχνίδια που έγιναν στο «PAOK Sports Arena», οι «ασπρόμαυροι» σημείωσαν πέντε νίκες, απαντώντας στο μοναδικό διπλό του Λαυρίου Megabolt με το οποίο μάλιστα άρχισε να γράφεται η ιστορία αυτών των αγώνων στη Θεσσαλονίκη. Οι φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει του ΠΑΟΚ στο ματς της σεζόν 2015-16 με 75-69 (Χάτσερ 14, Βασιλειάδης και Σχορτσανίτης 12 – Μπολντς 20, Κέσελ 13). Αυτή είναι η μοναδική εντός έδρας ήττα του Δικεφάλου από νεοφώτιστη ομάδα στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ MATECO

*Ο Μάλκολμ Γκρίφιν με το πρώτο του κλέψιμο στη φετινή σεζόν, θα γίνει ο 12ος ξένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ mateco στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, που θα φτάσει τα 50.

*Τέσσερις πόντους μακριά από τους 700 στη Stoiximan Basket League είναι ο Ζερμέιν Λοβ.

*Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς απέχει τρία κλεψίματα από τα 200 στην καριέρα του στη Stoiximan Basket League.

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

*Με το πρώτο τρίποντο του στη νέα Stoiximan Basket League, ο Βασίλης Μουράτος θα γίνει ο 10ος παίκτης του Λαυρίου Megabolt στην κατηγορία που θα φτάσει τα 50.

*Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης με τρία αμυντικά ριμπάουντ θα γίνει ο δεύτερος παίκτης του Λαυρίου Megabolt στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα μετά τον Γιάννη Κουζέλογλου, που θα φτάσει τα 200.

*Ο Πέτρος Γερομιχαλός χρειάζεται εννιά πόντους για να γίνει ο 16ος που θα φτάσει τους 300 με το Λαύριο Megabolt στη Stoiximan Basket League.