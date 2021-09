Κολοσσός Ρόδου: Επέλεξαν νούμερα οι «θαλασσί» - Αρχηγός ο Ξανθόπουλος (photo)

Τους αριθμούς στις φανέλες τους επέλεξαν οι παίκτες του Κολοσσού, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να παραμένει αρχηγός για 2η χρονιά.

Οι αριθμοί:

Νο 1 Ty Lawson

No 4 Βασίλης Ξανθόπουλος

Νο 5 Blaz Mesicek

No 6 Στέργιος Πράπας

Νο 7 Νίκος Καμπούρης

Νο 9 Stefan Momirov

No 10 Kenny Williams

No 11 Βαγγέλης Μαργαρίτης

Νο 12 Σωτήρης Μπιλλής

Νο 13 Shonn Miller

No 14 Kim Tillie

Νο 18 Μάνος Χατζηδάκης

No 22 Διαμαντής Σλαφτσάκης

Νο 24 Λούκα Άγγελος Μιρόσαβιτς

Δείτε εδώ την ανάρτηση των «θαλασσί»: