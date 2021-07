Λαύριο: Ενίσχυση με Αμίνου (video)

Onsports Team

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (1/09/1998) ?? ?? Αμερικανο-Νιγηριανού Power Forward/Center (2.02m) Al-Wajid Aminu

Το #Who_is_Who:

⌾ NCAA (North Florida, 2016-2020): στην κολεγιακή του καριέρα σε 128 παιχνίδια είχε Μ.Ο.: 10.4 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.6 blocks.

⌾ Professional career:

➦ 2020-2021: Rapla – Latvian Estonian Basketball league | Μ.Ο.: 13.4 πόντοι, 7.3 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.8 κλεψίματα και 1.3 blocks σε 24 αγώνες.

⌾ Career highlights & awards:

⋆ Atlantic Sun Second Team All-Conference - 2019

⋆ Atlantic Sun Defensive POY - 2019

⋆ Atlantic Sun Freshman of the Year - 2017

⋆ Atlantic Sun All-Freshmen Team - 2017

⌾ Off the Court:

• Ο Al-Wajid είναι ο γιος του Aboubakar και της Anjirlic Aminu. Έχει δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Alade και τον Al-Farouq.

Ο Alade παίζει επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη από το 2009 ενώ ο Al-Farouq παίζει στο ΝΒΑ στους Chicago Bulls (από το 2010 έχει παίξει σε Los Angeles Clippers, New Orleans Hornets/Pelicans, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Orlando Magic). • Είναι κάτοχος Bachelor of Business Administration.