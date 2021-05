Λαύριο - Προμηθέας: Μάχη με φόντο τους τελικούς της Basket League

Onsports Team

Ο νικητής θα κάνει το 3-2 στη σειρά και θα μετρά αντίστροφα για τις «μάχες» τίτλου απέναντι στον πολυνίκη Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη που φέτος προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία της στα ημιτελικά των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος διεκδικεί μία ιστορική επίσης πρώτη πρόκριση σε σειρά τελικών της Basket League. Ο Προμηθέας επέστρεψε στην τετράδα μετά την παρουσία τους στα ημιτελικά επί δύο διαδοχικές σεζόν (2017-18 και 2018-19) και στόχο έχει να προκριθεί για 2η φορά στην Ιστορία του στους τελικούς, καθώς η πρώτη ήταν τη σεζόν 2018-19 και αντίπαλός του ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδας 2019 Παναθηναϊκός.

Το Λαύριο είχε το πλεονέκτημα έδρας στο εναρκτήριο τζάμπολ της ημιτελικής σειράς με τον Προμηθέα, το απώλεσε στον 1ο αγώνα, όταν ηττήθηκε με 79-86 από τους Αχαιούς, για να βρεθεί στο 0-2, όταν ηττήθηκε με 68-66 στην Πάτρα, στο Game 2. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη απάντησε, όμως με δύο νίκες, αφού αρχικά νίκησε στην έδρα του με 85-79 στην παράταση στο 3ο ματς, ενώ την Πέμπτη (27/5) πέρασε άνετα από την Πάτρα, νικώντας την ομάδα του Μάκη Γιατρά με 2-2.

Η επιστροφή από το 0-2 συμβαίνει μόλις για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία των πλέι οφ της Basket League στην ημιτελική φάση. Το είχε καταφέρει μόνο ο Άρης το 2016 απέναντι στον Παναθηναϊκό, στέλνοντας τη σειρά σε πέμπτο ματς παρά το αρχικό, εις βάρος του 0-2 με τη διαφορά ότι εκείνη η σειρά είχε διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής (2-2-1 στις έδρες των ομάδων). Αυτή είναι η 8η "best of five" -που κρίθηκαν στις τρεις νίκες- ημιτελική σειρά που θα πάει σε πέμπτο ματς.

Οι δύο ομάδες θα μας προσφέρουν το Σάββατο (29/5, 20:00) ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και το 18ο ματς με χαρακτήρα τελικού στην ιστορία των ημιτελικών των πλέι οφ της Stoiximan Basket League. Στις προηγούμενες 17 περιπτώσεις ζευγαριών σε αυτή τη φάση, τη νίκη στο καθοριστικό παιχνίδι και την πρόκριση στους τελικούς, πήραν 14 φορές οι ομάδες με το πλεονέκτημα έδρας (82,35%) και μόνο τρεις (17,65%) με το μειονέκτημα έδρας.