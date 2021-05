ΕΣΑΚΕ: Η επιστροφή του Λαυρίου στα βιβλία της ιστορίας

Onsports Team

Το Λαύριο αρνήθηκε να παραδοθεί μετά το εις βάρος του 0-2 στη σειρά των ημιτελικών με τον Προμηθέα, έκανε το 2-2 πετυχαίνοντας κάτι που συμβαίνει για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία των πλέι οφ της Basket League σε αυτή τη φάση.

Αυτό κατάφερε μόνο ο Άρης το 2016 απέναντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, στέλνοντας τη σειρά σε πέμπτο ματς παρά το αρχικό, εις βάρος του 0-2 με τη διαφορά ότι εκείνη η σειρά είχε διαφορετικό format (2-2-1 στις έδρες των ομάδων). Αυτή είναι η 8η best of five -που κρίθηκαν στις τρεις νίκες- ημιτελική σειρά που θα πάει σε πέμπτο ματς.

Οι δύο ομάδες θα μας προσφέρουν το Σάββατο (29/5, 20:00) ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και το 18ο ματς με χαρακτήρα τελικού στην ιστορία των ημιτελικών των πλέι οφ της Basket League. Στις προηγούμενες 17 περιπτώσεις ζευγαριών σε αυτή τη φάση, τη νίκη στο καθοριστικό παιχνίδι και την πρόκριση στους τελικούς, πήραν 14 φορές οι ομάδες με το πλεονέκτημα έδρας (82,35%) και μόνο τρεις (17,65%) με το μειονέκτημα έδρας. Ήταν...

* Ο ΠΑΟΚ το 1998 κόντρα στον Ολυμπιακό νικώντας τον με 58-55 (Ρότζερς 17, Καρνισόβας 13 – Στογιάκοβιτς 19, Σάκλφορντ 14).

* Ο Ολυμπιακός το 2007 κόντρα στον Άρη νικώντας τον με 83-75 (Ουίλκινσον 21, Μάσεϊ 14 - Σχορτσανίτης 15, Βασιλόπουλος 13).

* Ο Προμηθέας το 2019 απέναντι στην ΑΕΚ, νικώντας την με 82-83 (Χάντερ 27π, 12/16δ, Σαντ-Ρος και Λαρεντζάκης 14 – Κασελάκης 17π, 9ρ, 5ασ, Μπράουν 16π, 9ρ, 3ασ.).