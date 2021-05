ΕΣΑΚΕ: Το Λαύριο σε μικρή λίστα εξαιρέσεων των ημιτελικών

Onsports Team

Ανεξαρτήτως του πως θα εξελιχθεί και πως θα τελειώσει αυτή η σειρά, το Λαύριο με την αποψινή νίκη του επί του Προμηθέα, μπήκε σε μία μικρή λίστα ομάδων.

Αυτή ήταν η έκτη μόλις φορά σε ημιτελική σειρά που άρχισε με 2-0 και η ομάδα που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέφυγε τη «σκούπα».

Σε συνολικά 27 πλέον best of five σειρών που άρχισαν με 2-0, οι 21 κατέληξαν στο 3-0 και αυτή του Λαυρίου με τον Προμηθέα δεν ανήκει σε αυτές. Τέσσερις κατέληξαν στο 3-1, μία μόνο στο 3-2 (το Παναθηναϊκός-Άρης του 2016) και σε καμία δεν υπήρξε ανατροπή.

Το Λαύριο έγινε η 12η ομάδα στην ιστορία της Basket League που σημείωσε έστω μία νίκη για τα ημιτελικά των πλέι οφ μετά τους Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Περιστέρι, Ηρακλή, Προμηθέα, Μαρούσι, Πανιώνιο και Κολοσσό.