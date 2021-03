ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Οι ευχές στον Γιώργο Σαββίδη

Onsports Team

Ο γιος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στο τμήμα μπάσκετ και μάλιστα είναι και μεγάλος φαν του αθλήματος παρακολουθώντας πολλά παιχνίδια της ομάδας.

Η ΚΑΕ του έστειλε τα «χρόνια της πολλά»:

«Χρόνια πολλά στο Γιώργο Σαββίδη που έχει σήμερα τα γενέθλια του! Δύο ημέρες μετά το έπος της Γενεύης! Πριν από 30 χρόνια ακριβώς! Δεν είναι τυχαίο! Happy Birthday @savvidisteam Thanks for your support!

Δείτε την ανάρτηση στο παρακάτω άλμπουμ: