ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Αντετοκούνμπο: «Η διαδρομή του προς την επιτυχία είναι ένα μάθημα ζωής»

Onsports Team

Όπως αναφέρει ο Δικέφαλος: «Η διαδρομή του προς την επιτυχία είναι ένα μάθημα ζωής και ένα λαμπερό παράδειγμα για όλα τα παιδιά. Για όλους μας! Συγχαρητήρια Γιάννη!» (His path to success is a life lesson and a shining example for all young children. For all of us! Congrats).

Δείτε το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ