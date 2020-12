ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ OnSports: Και επίσημα Καλύβας στον Ηρακλή!

Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του OnSports για τον Ηρακλή, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα ανήμερα τα Χριστούγεννα η συνεργασία με τον Στέργιο Καλύβα, ο οποίος διαδέχεται τον Βαγγέλη Ζιάγκο στην θέση του προπονητή.

Η διοίκηση του «γηραιού» συμφώνησε με το νεαρό τεχνικό για συνεργασία 1,5 χρόνου. Μάλιστα, ανήμερα τα Χριστούγεννα έκανε και την πρώτη του προπόνηση, βάζοντας άμεσα την δική του φιλοσοφία και λογική στην ομάδα εν όψει του Κυριακάτικου (27/12) αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στο ΟΑΚΑ.

Ο Στέργιος Καλύβας ξέρει καλά τα κατατόπια στον Ηρακλή, καθώς διετέλεσε άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Καστρίτη την περσινή σεζόν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Προπονητή Στέργιο Καλύβα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ομάδας μας.

Ο κόουτς ανέλαβε άμεσα καθήκοντα ενόψει του αγώνα μας με τον ΠΑΟ ΟΠΑΠ την Κυριακή (27/12, 17:00, ΕΡΤ3), προπονώντας σήμερα την Ομάδα. Μίλησε στους παίκτες τονίζοντας την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους και την πίστη πως με σκληρή δουλειά θα έρθουν τα επιθυμητά από όλους θετικά αποτελέσματα.

Με την επιλογή του Στέργιου Καλύβα ο Πρόεδρος της Ομάδας μας Θεόδωρος Δρακόπουλος επιβεβαιώνει την φιλοσοφία του για στήριξη στο νέο αίμα του Ελληνικού Μπάσκετ, σε ανθρώπους με προοπτική και όρεξη για δουλειά και που το κίνητρο τους για επιτυχία συμβαδίζει με αυτό που θέλει στον ΗΡΑΚΛΗ.

Η συνεργασία έχει αρχική διάρκεια 1,5 έτους ενώ άμεσα θα ανακοινωθεί και η περαιτέρω ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου. Η πρώτη προπόνηση των «κυανόλευκων» υπό τις οδηγίες του κόουτς Καλύβα».

Who is Who

Ο Στέργιος Καλύβας γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1977 και έχει εργαστεί σε υψηλό επίπεδο στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Πέρσι ήταν στον Σύλλογο μας, ως συνεργάτης, ενώ έχει αποτελέσει μέλος των επιτελείων της Εθνικής μας Ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητής στο Πανόραμα, στον ΚΑΟΔ, στο ICBS και στην Αναγέννηση-Φλόγα, συνέχισε ως πρώτος προπονητής στον Πιερικό Αρχέλαο, ενώ από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2013-14 ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πανιωνίου.

Ακολούθησε ο ΠΑΟΚ (2014-2015, EuroCup), η Ισπανική Μούρθια (2015-2016, ACB), η Λοκομοτίβ Κουμπάν (2016-2017, EuroCup, VTB League) και ο Ολυμπιακός (2018, Euroleague), μέχρι να έρθει στο Ιβανώφειο στο επιτελείο του Γιάννη Καστρίτη.

Έχει σπουδάσει Computer-Mathematics στο Λονδίνο και μιλάει άπταιστα αγγλικά και ιταλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

-Μέλος του τεχνικού τιμ της Eθνικής Oμάδας Aνδρών στο Προολυμπιακό τουρνουά 2016

-Μέλος του τεχνικού τιμ της Eθνικής Oμάδας Aνδρών στο Eυρωμπάσκετ 2015

-Μέλος του τεχνικού τιμ της Eθνικής Oμάδας Aνδρών στο Μουντομπάσκετ 2014

- Πρωταθλητής Α2 εθνικής κατηγορίας και άνοδος στην Α1 (2011), 2η θέση και άνοδος στην Α1 (2008)

- 2010 Euroleague on-line clinic ( coaches Reneses , Messina)

- 2009 International clinic Thessaloniki 2009 (coaches Frank , Pascual , Markopoulos , Boniccioli)

- 2007 Euroleague Final Four Clinic (coaches Blatt , Hernantez , Ivanovic , Zouros)

- Άριστη γνώση αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.

Κόουτς, καλή τύχη και δύναμη! Καλωσόρισες και πάλι στον ΗΡΑΚΛΗ!», συμπλήρωσε η ανακοίνωση του Ηρακλή.