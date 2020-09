ΠΑΟΚ και Λουξ συνεχίζουν μαζί

Onsports Team

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρία αναψυκτικών και χυμών, την «Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ», που συμμετέχει στο Χορηγικό Πρόγραμμα της ομάδας μας ως «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» και για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

Προφίλ εταιρίας

Η Λουξ, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων της, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με διακρίσεις, όπως στα Superbrand 2017, "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, Superbrand 2018-2019, «Επιχείρηση και Παράδοση» από το ΕΒΕΑ, στα Healthy Diet Awards, στα Βραβεία «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ καθώς και στα Retail Business Awards, συνεχίζει να ξεχωρίζει στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων, σε 27 χώρες συνολικά και στις 5 ηπείρους. Επιπλέον, η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘n light με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο. Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στη σειρά λουξ plus ‘n light, η εταιρία κυκλοφόρησε και τη σειρά λουξ plus ‘n light tea που ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία όσον αφορά στη συνταγολογία των plus ‘n light.

Η Λουξ αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη και οικονομικά υγιή εταιρία, η οποία ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης κατάφερε να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει από ίδια κεφάλαια, 20 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, και αργότερα 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής. Ταυτόχρονα, υλοποίησε ένα νέο επενδυτικό πλάνο για τη διετία 2018-2019 ύψους 2 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό ενώ στα άμεσα σχέδια της είναι η δημιουργία νέων γεύσεων στις σειρές αναψυκτικών της.

Η Λουξ με μακρόχρονη πορεία στην αγορά των αναψυκτικών και με βασική της φιλοσοφία τον απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή, κυρίως μέσω της επιλογής με αυστηρό και επιλεκτικό τρόπο των καλύτερων και ποιοτικότερων ελληνικών πρώτων υλικών, δημιουργεί μοναδικές γεύσεις, με γνώμονα την καινοτομία και τις ανάγκες της κάθε εποχής.

Όλα ξεκίνησαν το 1950, όταν ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, ιδρυτής της επιχείρησης, δημιούργησε μία μικρή βιοτεχνία στην οδό Παντοκράτορος στην Παλαιά Πόλης της Πάτρας.

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα τότε, λειτουργούσαν άλλες 11 ανάλογου μεγέθους επιχειρήσεις. Ο μοναδικός τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος ήταν να επιλέξει τις καλύτερες πρώτες ύλες και με μεράκι να δημιουργήσει μοναδικές συνταγές, με την ελπίδα να τα προτιμήσει ο Πατρινός καταναλωτής. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγόντων λειτούργησε στην πράξη και έτσι οι πορτοκαλάδες, οι λεμονάδες και οι γκαζόζες Λουξ, έγιναν τα αγαπημένα αναψυκτικά των Πατρινών.

Τα χρόνια κύλησαν και η πορεία της Λουξ ήταν σταθερά ανοδική. Ωστόσο η μικρή μονάδα της οδού Παντοκράτορος δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την άφιξη των πολυεθνικών στην Ελλάδα από το 1967, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλον χώρο. Στόχος ήταν η νέα μονάδα να έχει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα αλλά και προηγμένες τεχνολογίες ως απάντηση στον εντεινόμενο πλέον ανταγωνισμό.

Ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, έχοντας την αμέριστη στήριξη της συζύγου του Ιωάννας, πήρε την πιο κρίσιμη απόφαση για την ιστορία της Εταιρείας μέχρι σήμερα. Επιλέγει το φημισμένο Κεφαλόβρυσο, που τότε δεν είχε την παραμικρή υποδομή - ούτε ηλεκτρικό υπήρχε αλλά ούτε καν τηλέφωνο - για οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Είχε όμως στο υπέδαφος του έναν πραγματικό θησαυρό, το περίφημο νερό του.

Κριτήριο για άλλη μια φορά ήταν η ποιότητα με οποιοδήποτε κόστος και η μετέπειτα πορεία της επιχείρησης, απέδειξε πως η επιλογή ήταν ορθή.