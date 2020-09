Επιβεβαίωση Onsports: Ντιαλό και επίσημα στο Λαύριο

Παίκτης του Λαυρίου και επίσημα είναι ο Άλφα Ντιαλό, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Onsports!

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα για να τεθεί στην διάθεση του Χρήστου Σερέλη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (29/06/1997) ?? Αμερικανού Small forward (2.01m) Alpha Diallo, απόφοιτο του πανεπιστημίου Providence.

Το #Who_is_Who του Alpha Diallo:

⌾ NCAA (2016-2020): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας o Alpha σε 130 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ, 1.2 κλεψίματα και 2.2 ασίστ.

Την senior season είχε Μ.Ο./αγώνα: 14.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 1.5 κλεψίματα και 2.5 ασίστ.

⌾ Career highlights & awards:

⋆ 2× Second-team All-Big East (2019, 2020)

⋆ Χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους Παναμερικανικούς αγώνες Μπάσκετ (Περού, 2019). Αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ με Μ.Ο. 15 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα.

⌾ Off the Court: ✎Πτυχίο: Management. ✎Hobbies: Κολύμβηση, yoga, μουσική, μαγειρική. ✎Αγαπημένες ομάδες: Denver Broncos, Los Angeles Lakers. ✎Αγαπημένοι αθλητές: Kobe Bryant, Joe Johnson, Shaun Livingston. ✎Αγαπημένη ταινία: Paid In Full.

✎Αγαπημένο φαγητό: Mac and cheese. ✎Αγαπημένο βιβλίο: Harry Potter

Alpha, congratulations on being part of our dynamic team, Lavrio BC! The entire team welcomes you and we hope to have a long and successful journey together».