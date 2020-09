Επιβεβαίωση Onsports: Στον Προμηθέα και επίσημα ο Ντελρόι Τζέιμς

Onsports Team

Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Ντελρόι Τζέιμς, ο οποίος πλέον ανήκει και επίσημα στο δυναμικό του Προμηθέα Πατρών, που όπως σας είχε ενημερώσει το Onsports και ο Γιάννης Πάλλας «πυροδότησε τη βόμβα» και έκανε δικό του τον παίκτη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



H KAE Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Delroy James και τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Συλλόγου.

Ο γεννημένος την 4η Μαΐου 1987 στο Berbice της Γουιάνα ύψους 2.03, forward αγωνίστηκε στο University of Rhode Island (ΝCAA) από το 2007 ως το 2011, έχοντας ως τελειόφοιτος 17.6 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1.1 κοψίματα κατά μέσο όρο. Ο Delroy James ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη από την Bnei Hasharon (Ισραήλ, 2011-12), αλλά τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Αμερική για τους Tulsa 66ers (NBA D-League). Ακολούθως, επέστρεψε στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε στις ιταλικές Basket Ferentino (Α2 Ιταλίας, 2012-13), New Basket Brindisi (2013-15) και Pallacanestro Reggiana (2016-17), ενώ μεσολάβησε και μία χρονιά στη ρωσική Yenisey Krasnoyarsk (2016-17). Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την τουρκική Best Balıkesir (2017), ήρθε στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ (2017-18), με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και το Basketball Champions League.

Toν Αύγουστο του 2018 πήγε στην τουρκική Gaziantep, αλλά τον Ιανουάριο του 2019 επέστρεψε στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, για να κατακτήσει το Φεβρουάριο το Διηπειρωτικό Κύπελλο, ενώ αποκλείστηκε από τον Προμηθέα στα ημιτελικά της Basket League. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τις Φιλιππίνες και τους Meralco Bolts (καλοκαίρι 2019), αγωνίστηκε στην Νότια Κορέα και στους Seoul Samsung Thunders (2019-20). Το Φεβρουάριο του 2020 επέστρεψε στην Ευρώπη για ν’ αγωνιστεί στην ισπανική UCAM Murcia CB, αλλά αγωνίστηκε μόλις σε 2 παιχνίδια, αφού ακολούθησε η διακοπή του πρωταθλήματος εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του COVID-19.