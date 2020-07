Ηρακλής: Τέλος και επίσημα ο Σούλερ

Onsports Team

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

Αγαπητέ Τζαμάλ,

Έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό, πάλευες σα λιοντάρι σε κάθε αγώνα, ίδρωσες τη Φανέλα μας, μάτωσες, βοήθησες τον ΗΡΑΚΛΗ να κάνει το βήμα παραπάνω. Όλα αυτά εμείς, έχοντας έναν αιώνα ιστορίας γεμάτης αγώνων, θυσίας, αυταπάρνησης μέσα από αντιξοότητες, μάθαμε να τα εκτιμούμε.

Ήσουν κάτι παραπάνω από ένας παίκτης που ήρθε σε μια ξένη χώρα. Μας αγάπησες και σ' αγαπήσαμε. Αμοιβαίος σεβασμός πάντα θα χαρακτηρίζει τη σχέση αυτή, ακόμη κι αν τα πράγματα έμελλαν να έρθουν έτσι...

Σ' ευχαριστούμε Τζαμάλ Σούλερ για όσα πρόσφερες και είμαστε βέβαιοι ότι όπου κι αν συνεχίσεις, θα εκτιμήσουν ομοίως το ταλέντο σου, τον χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου. Είθε κάποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν! Καλή τύχη, φίλε!

‼️Dear Jamal,

You gave your best, you fought like a lion in every game, you sweated and bleed our Shirt, you helped IRAKLIS to go one step further. All this, everybody in our Blue Family, having a century of history full of struggles, sacrifice, self-denial through adversity, have learned to appreciate.

You were more than just a pro player who came to a foreign country. You loved us and we loved you. Mutual respect will always name this relationship, even if things were to come that way...

Thank you Jamal Shuler for what you have offered and we are sure that wherever you go, they will equally appreciate your talent, your character, your personality. May at some point our destinies meet again!

Good luck our always friend!

