Λαύριο: Ανακοίνωσε τον Μπελ

Onsports Team

Μια σημαντική προσθήκη στην ρακέτα έκανε το Λαύριο, ανακοινώνοντας την συμφωνία με τον Ντέιβ Μπελ.

Η ανακοίνωση του Λαυρίου αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (03/01/1996) Αμερικανού Center (2.06m) Dave Bell, απόφοιτου του πανεπιστημίου Jacksonville, «γεμίζοντας» τη ρακέτα ενόψει της νέας Basket league.

Το Who is Who του D. Bell:

NCAA (2016-2020): στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας o Dave σε 101 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 6.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.1 block.

Την senior season (2019-2020) είχε Μ.Ο./αγώνα: 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 block και 1 ασίστ.

NCAA Awards & Honors:

⋆ Atlantic Sun Second Team All-Conference - 2020

⋆ ASUN Defensive Player of the Year - 2020

Off the Court: έχει τρία αδέλφια, τους Thomas Bell, Michael Alston και Mario Gay.

Dave, congratulations for being part of our team! Welcome aboard!».