Περιστέρι: «Βόμβα» με Πέτεγουεϊ (photos+video)

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας των Δυτικών Προαστίων...

"Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Τεράν Πέτεγουεϊ, ο οποίος θα φοράει την φανέλα του Συλλόγου για την σεζόν 2020-2021.

Ο Αμερικανός γκαρντ - φόργουορντ με την παρουσία του ενισχύει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή των «κυανοκιτρίνων» στην Basket League και στην Ευρώπη.

Who is who

Ο Τεράν Πέτεγουεϊ γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1992 στο Γκάλβεστον του Τέξας, έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του γκαρντ και του φόργουορντ.

Ο Πέτεγουεϊ ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στον Texas Tech, στο οποίο όμως, έμεινε μόλις μία σεζόν (2011-2012), μετρώντας 3,1 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 13,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Από την επόμενη σεζόν, μετακόμισε στο Nebraska και μετά την πρώτη χρονιά που έμεινε εκτός αγώνων λόγω των κανονισμών του NCAA, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.

Τη σεζόν 2013-2014 είχε 18,1 πόντους (48% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 82% στις βολές), 4,8 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 31,7 λεπτά ανά αγώνα, ενώ την επόμενη και τελευταία κολεγιακή του σεζόν (2014-2015) είχε 18,2 πόντους (47% στα δίποντα, 31% στα τρίποντα και 71% στις βολές), 4,9 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά αγώνα). Στην τελευταία του σεζόν, μάλιστα, οδήγησε το Nebraska στην τελική φάση του NCAA για 7η φορά στην ιστορία του.

Τη σεζόν 2015-2016 έπαιξε στην NBA G-League με τους Fort Wayne Mad Ants (θυγατρική ομάδα των Indiana Pacers), έχοντας 11,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα.

Την επόμενη χρονιά, έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Πιστόια στην Ιταλία με 14,6 πόντους (41,9% στα δίποντα, 35,3% στα τρίποντα και 84,4% στις βολές), 3,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 34 αγώνες της LegaBasket.

Ο Πέτεγουεϊ ξεκίνησε την χρονιά 2017-2018 στη Ναντέρ, μετρώντας 10,8 πόντους (63,8% στα δίποντα, 26,2% στα τρίποντα και 81,3% στα τρίποντα), 3,5 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα και 8,8 πόντους (46,4% στα δίποντα, 33,9% στα τρίποντα και 63% στις βολές), 2,7 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά αγώνα.

Στην συνέχεια ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας την φανέλα του ΠΑΟΚ και σε 10 αγώνες είχε 9,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 16,8 λεπτά ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2018-19 φόρεσε την φανέλα της Ιταλικής Banco di Sardegna Σάσαρι, με την οποία είχε 12,3 πόντους, 5,4 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 29,4 λεπτά ανά αγώνα.

Ενώ την περσινή χρονιά (2019-2020) αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ιταλικής Πιστόια, με την οποία σε 22 αγώνες είχε 16,3 πόντους μέσο όρο, 4,3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 34,4% στα τρίποντα και 44,9% στα δίποντα".